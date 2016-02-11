Допилить скрипт js+php

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Есть исходники скрипта – kindermagazin.com.ua/!kons/

надо доработать и сделать как тут – easecase.ru

Пишите сразу цену за работу!                        

JavaScriptPHP
9 лет назад
antbychkov
Антон 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров