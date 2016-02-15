Доброго времени суток! 1. установить обновления, проверить что ничего не сломалось, если сломается - починить, чтобы можно было обновлять в след разы без проблем, 2. поменять карточку товара снаружи (убрать кнопки "купить" поставить ...
Нужен простой одностраничный сайт
Нужен сайт под монопродукт. Корм для животных.
Простой, но яркий.
Заявки фрилансеров
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