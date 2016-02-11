Доброго времени суток! 1. установить обновления, проверить что ничего не сломалось, если сломается - починить, чтобы можно было обновлять в след разы без проблем, 2. поменять карточку товара снаружи (убрать кнопки "купить" поставить ...
Восстановить покореженные ссылки в скачанном сайте
Выгрузили сайт на диск с помощью wget - все хорошо, но ссылки, написанные русскими буквами он поломал (смотрите скриншоты).
Нужен программист, который сможет написать простой скрипт, который обойдет рекурсивно все папки и поправить ссылки в html файлах и сами названия файлов.
Не обязательно восстанавливать именно русское названия файлов, можно заменить чем угодно, хоть цифрами.
Главный критерий, что бы все ссылки работали.
архив с сайтом: https://cloud.mail.ru/public/Mkew/p8UsXCq1W
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