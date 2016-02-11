Восстановить покореженные ссылки в скачанном сайте

Выгрузили сайт на диск с помощью wget - все хорошо, но ссылки, написанные русскими буквами он поломал (смотрите скриншоты).

Нужен программист, который сможет написать простой скрипт, который обойдет рекурсивно все папки и поправить ссылки в html файлах и сами названия файлов.

Не обязательно восстанавливать именно русское названия файлов, можно заменить чем угодно, хоть цифрами.

Главный критерий, что бы все ссылки работали.

архив с сайтом: https://cloud.mail.ru/public/Mkew/p8UsXCq1W