Настроить таблицы в аккаунте Skybase

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skybase.ru – настроить табличные представления и формы. Шаблон – запись на прием (база клиентов+таблица записи приема).

9 лет назад
Dargonaks
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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