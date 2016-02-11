Одностраничник Landing page

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Сделать продающий одностраничник (landing page) на этом движке так как уже есть 2 лицензии. – Продающий дизайн - Составление УТП

•Слайдер, галерея, таймер •Установка Яндекс Метрики,подключение домена

Возможность управления контентом - количество продуктов 2

landing-page-cms.ru

9 лет назад
viktorpetrov1213
Виктор 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров