Требуется помощь в блокировании пиратских раздач дорогостоящих курсов. Подробности в личной переписке.
Внести правки на сайте Joomla
Необходимости внести доработки на сайте сделанном на Joomla. Каталог там стоит виртумарт.
Если коротко – добавить функцию быстрого заказа, заменить пару кнопок, изменить поля форм, а также исправить один баг.
Оплата на wmr по завершении. Нацелены на долгосрочное сотрудничество в будущем
Бюджет 1000 руб
Заявки фрилансеров
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