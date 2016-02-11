Внести правки на сайте Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Необходимости внести доработки на сайте сделанном на Joomla. Каталог там стоит виртумарт.   

Если коротко – добавить функцию быстрого заказа, заменить пару кнопок, изменить поля форм, а также исправить один баг.  

Оплата на wmr по завершении. Нацелены на долгосрочное сотрудничество в будущем

Бюджет 1000 руб

Joomla
9 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров