Внести правки на сайте Joomla

Необходимости внести доработки на сайте сделанном на Joomla. Каталог там стоит виртумарт.

Если коротко – добавить функцию быстрого заказа, заменить пару кнопок, изменить поля форм, а также исправить один баг.

Оплата на wmr по завершении. Нацелены на долгосрочное сотрудничество в будущем

Бюджет 1000 руб