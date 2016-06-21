Правки и интеграция с Мой Склад на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка143 просмотра

Нужно сделать правки + некоторый новый функционал для интеграции 

Все подробности в скайпе. 

Работаем без аванса и без выкладки в портфолио.

9 лет назад
stils1606
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Saloom
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$100
4 дня
Все супер
5+

Заявки фрилансеров

Saloom
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад