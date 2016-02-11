Написание скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка167 просмотров

Необходимо написать скрипт платежной системы (Visa / MasterCard /Yandex.Money ). Стоимость? Дедлайн? 

9 лет назад
kenberova
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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