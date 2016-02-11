Ищу репетитора по php, javascrypt

Требуется репетитор по php, javascrypt , для обучения через скайп.

требуемое количество часов 2-3 в неделю.

Нужен человек, который поможет настроить инструментарий для разработки, научит разбираться в чужом коде, объяснит возможные подходы к решению задач. Есть проект, над которым будет вестись работа в ходе обучения.

Очень желательно, чтобы уже был опыт обучения и было понимание, что и за чем нужно изучать.

Текущий уровень знаний очень начальный.