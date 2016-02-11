Ищу репетитора по php, javascrypt

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Требуется репетитор по php, javascrypt , для обучения через скайп.

требуемое количество часов  2-3 в неделю. 

Нужен человек, который поможет настроить инструментарий для разработки, научит разбираться в чужом коде, объяснит возможные подходы к решению задач. Есть проект, над которым будет вестись работа в ходе обучения.

Очень желательно, чтобы уже был опыт обучения и было понимание, что и за чем нужно изучать. 

Текущий уровень знаний очень начальный.

PHP
9 лет назад
alzax
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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