Доработка сайта на Ворде

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки113 просмотров

Требуется программист для доработки сайта по некоторым моментам. А именно добавить несколько разделов на страницы, установка карты гугл на сайт, установить и настроить опцию подписки посетителей сайта на обновления Блога. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе по другим проектам, включая создание новых

9 лет назад
OilTransService
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров