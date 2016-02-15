Сделать в шапке сайта Анонс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки177 просмотров

Цель: сделать в шапке сайта АНОНС новостей или ближайших событий ,

движок WordPress.

сделать виде плагина, виджета, чтоб мы меняли без проблем  и без волокиты.

сайт тут http://birzhevik.info/

дизайн и стиль сохранить сайта ,но идею можете предлагать и ВЫ (одобряется)

идеи до понедельника жду ..после рассматриваю

WordPress
9 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

armo-m
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$12
1 день
На weblancer работаю как заказчик...Одни положительные эмоции остались при работе с данным фрилансером. Сделал быстро качественно на 5+ выполнил свою работу четко,следуя моим инструкциям,что несомненно радует. Рекомендую. Спасибо вам..При роботе с вами одни положительные эмоции..
С вами очень интересно работать... оцениваю по 5-и бальный 5

Заявки фрилансеров

armo-m
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад