Нужен специалист по WordPress и PHP

Добрый день

Мы - небольшая команда, которая пилит контентные проекты. Мы растем, а это в свою очередь добавляет хаоса в работу. Уже не успеваем следить за потоком информации. И нам нужно автоматизировать некоторые процессы.

Ищем программиста, который мог нам помочь поэтапно автоматизировать некоторые процессы через внутренюю систему распределения задач. Работа разовая, оценка работ по-задачная. (Т.е. весь проект делим на кусочки, мы тз - с вам оценка и работа и т.д.) Только под этот проект, поднимать который будем на базе вордпресса. По факту оставляем только ядро, все остальное будем допиливать.

Нам нужен программист, который: