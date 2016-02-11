Добрый день! Требуется создать конструктор товара, в данном случае это кейс для смартфона (Apple, Android). Пример взять по ссылке (http://www.zazzle.com/case_mate_barely_there_iphone_6_6s_plus_case_barely_there_iphone_6_plus_case-256004807139524635) Весь функционал который предлагает нам zazzle реализовывать не нужно. Что требуется: ...
Нужен специалист по WordPress и PHP
Добрый день
Мы - небольшая команда, которая пилит контентные проекты. Мы растем, а это в свою очередь добавляет хаоса в работу. Уже не успеваем следить за потоком информации. И нам нужно автоматизировать некоторые процессы.
Ищем программиста, который мог нам помочь поэтапно автоматизировать некоторые процессы через внутренюю систему распределения задач. Работа разовая, оценка работ по-задачная. (Т.е. весь проект делим на кусочки, мы тз - с вам оценка и работа и т.д.) Только под этот проект, поднимать который будем на базе вордпресса. По факту оставляем только ядро, все остальное будем допиливать.
Нам нужен программист, который:
- Имеет опыт работы с Wordpress, хорошо знает эту систему;
- Имеет опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;
- Знает SQL, имеют опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД в связке с PHP - не менее 2 лет.
- Знает JavaScript, AJAX
- Имеет опыт работы с XML, JSON, XSLT;
- Знают системы контроля версий Git;
- Свободно владеют HTML и CSS;
Заявки фрилансеров
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