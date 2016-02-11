Нужен специалист по WordPress и PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок228 просмотров

Добрый день

Мы - небольшая команда, которая пилит контентные проекты. Мы растем, а это в свою очередь добавляет хаоса в работу. Уже не успеваем следить за потоком информации. И нам нужно автоматизировать некоторые процессы.

Ищем программиста, который мог нам помочь поэтапно автоматизировать некоторые процессы через внутренюю систему распределения задач. Работа разовая, оценка работ по-задачная. (Т.е. весь проект делим на кусочки, мы тз - с вам оценка и работа и т.д.) Только под этот проект, поднимать который будем на базе вордпресса. По факту оставляем только ядро, все остальное будем допиливать.

Нам нужен программист, который:

  • Имеет опыт работы с Wordpress, хорошо знает эту систему;
  • Имеет опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;
  • Знает SQL, имеют опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД в связке с PHP - не менее 2 лет.
  • Знает JavaScript, AJAX
  • Имеет опыт работы с XML, JSON, XSLT;
  • Знают системы контроля версий Git;
  • Свободно владеют HTML и CSS;
AJAXCSSGitHTMLJavaScriptMySQLPHPSQLWordPress
9 лет назад
irbis90
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров