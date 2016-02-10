Сделать 2 теста и прикрутить к сайту выберипрофессию.рф

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

сделать 2 теста и прикрутить к сайту выберипрофессию.рф     Тест Голланда и тест Соломина. Тесты должны примерно выглядеть как на  сайте http://mycareer.karelia.ru/Tests/go/948      

9 лет назад
teamgame
Николай 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Каталог мобильных устройств на сайт

    Добрый день! Необходимо сделать каталог мобильных устройств (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и т.д.) на сайте. Сайт на wp. В каталоге должен быть поиск по моделям, по брендам. К каждому устройству должно ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрыть цены производителя по id на Opencart

    Добрый день! Нужно скрыть цену некоторых производителей в карточке товара, в категории и на самих производителях и вместо цен написать стоимость уточняйте. Скорей всего что-то нужно написать в коде, условие). Модуль мне не нужен, наверное ...

    Opencart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оживление сайта.

    Есть сайт www.Teplotekhnik.ru Он скорее жив, чем здоров. Требуется его оживление статьями и форумом (наверное). СМС - Битрикс. Требуется: 1 Предложение по лечению. Курс лечения должен включать в себя методы, дальнейшее поддержание которых ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать плагин для экспорта контактов Shop Script 5

    Год назад был создан плагин для экспорта контактов из Shop Script 5 в формате CSV. Плагином долго не пользовались, и судя по всему после одного из обновлений Фреймворка Вебасист плагин перестал выгружать контакты из БД(изменилось ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Почистить сайт от вирусов

    $25

    Веб-доступ к сайту magic-beauty.com.ua был заблокирован , так как с использованием доступа к данному аккаунту была произведена рассылка СПАМ - писем , что привело к блокировки ІР сервера в разных СПАМ базах. Так же на данный аккаунт ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется веб-программист WordPress

    Требуется “опытный программист” по WordPress - для переноса уже имеющегося сайта с Джумла на WordPress - знание адаптивности Важно обеспечить стабильную связь на время работы над проектом Для работы - нужен скайп ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Система фаст-капов.

    $70

    Нужно сделать скрипт для сайта. Скрипт необходим для возможности проведения быстрых турниров.  Основные функции: возможность создания турнира, регистрация на турнир, составление турнирной сетки, возможность участникам самим вносить результаты матча, возможность менять результаты ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправления в шаблоне wordpress

    Сайт: ecoaura.ru  1.0 Исправить:  1.1 Настроить тайминг для всплывающей полосы при удалении товара из карзины (на 5 сек) (рис. 1) 1.2 Увеличить скорость открытия странички, оптимизировать все, что можно. 1.3 Настроить плавность ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Модуль недвижимости для DLE

    Нужно сделать модуль недвижимости для DLE 10.6 с фильтром по полям. + экспорт в формат яндекс недвижимости размещенных данных (дополнительно) Пример сайт http://noviedoma24.ru/ если есть другие варианты реализации такого ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад