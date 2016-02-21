Тз можно посмотреть по ссылке. Тз: нужно написать скрипт что бы при перетаскивании элементов из первой строки во вторую менялась сумма заказа с сопутствуещей анимацией. По нажатии на кнопку "заказать" Выводилось попап окно с именем ...
Исправления в шаблоне wordpress
Сайт: ecoaura.ru
1.0 Исправить:
1.1 Настроить тайминг для всплывающей полосы при удалении товара из карзины (на 5 сек) (рис. 1)
1.2 Увеличить скорость открытия странички, оптимизировать все, что можно.
1.3 Настроить плавность прилипающего меню.
2.0 Добавить:
2.1 Кнопка "заказать обратный звонок" с формой в лайтбоксе, рядом с кнопкой "Оформить заказ" в корзине.
2.2. Добавить опцию выбора цвета на страничке товара (рис. 2) цветными квадратиками.
2.3 Добавить на страницу "Оформление заказа" доставку, как на сайте Lamoda ru .
(Пример: Поле: Населенный пункт - клиент вписывает город - появляется способ доставки в зависимости от города - далее, если курьеская доставка, то появляются поля с вводом адреса, если же самовывоз, то появляется адрес склада) Туда же добавить расчет стоимости доставки.
В заявке укажете, какие пункты вы сможете выполнить.
От вас ждем приемлемые цены и подробный отчет по работе (утром и вечером).
Связь: скайп, телефон, вк (на ваше усмотрение)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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