Исправления в шаблоне wordpress

Сайт: ecoaura.ru

1.0 Исправить:

1.1 Настроить тайминг для всплывающей полосы при удалении товара из карзины (на 5 сек) (рис. 1)

1.2 Увеличить скорость открытия странички, оптимизировать все, что можно.

1.3 Настроить плавность прилипающего меню.

2.0 Добавить:

2.1 Кнопка "заказать обратный звонок" с формой в лайтбоксе, рядом с кнопкой "Оформить заказ" в корзине.

2.2. Добавить опцию выбора цвета на страничке товара (рис. 2) цветными квадратиками.

2.3 Добавить на страницу "Оформление заказа" доставку, как на сайте Lamoda ru .

(Пример: Поле: Населенный пункт - клиент вписывает город - появляется способ доставки в зависимости от города - далее, если курьеская доставка, то появляются поля с вводом адреса, если же самовывоз, то появляется адрес склада) Туда же добавить расчет стоимости доставки.

В заявке укажете, какие пункты вы сможете выполнить.

От вас ждем приемлемые цены и подробный отчет по работе (утром и вечером).

Связь: скайп, телефон, вк (на ваше усмотрение)