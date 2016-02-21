Исправления в шаблоне wordpress

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Сайт: ecoaura.ru 

1.0 Исправить: 

1.1 Настроить тайминг для всплывающей полосы при удалении товара из карзины (на 5 сек) (рис. 1)

1.2 Увеличить скорость открытия странички, оптимизировать все, что можно.

1.3 Настроить плавность прилипающего меню. 

2.0 Добавить:

2.1 Кнопка "заказать обратный звонок" с формой в лайтбоксе, рядом с кнопкой "Оформить заказ" в корзине.

2.2. Добавить опцию выбора цвета на страничке товара (рис. 2) цветными квадратиками.

2.3 Добавить на страницу "Оформление заказа" доставку, как на сайте Lamoda ru .

(Пример: Поле: Населенный пункт - клиент вписывает город - появляется способ доставки в зависимости от города - далее, если курьеская доставка, то появляются поля с вводом адреса, если же самовывоз, то появляется адрес склада) Туда же добавить расчет стоимости доставки. 

В заявке укажете, какие пункты вы сможете выполнить. 

От вас ждем приемлемые цены и подробный отчет по работе (утром и вечером). 

Связь: скайп, телефон, вк (на ваше усмотрение) 

WordPress
9 лет назад
Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dimka_spb
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
37 отзывов(-9)
9 лет назад
$100
5 дней
Все супер, были проблемы со связью, но из-за уважительной причины. Все сделано качественно, человек явно знает wordpress. Рекомендую)
Хороший и адекватный заказчик, решили положительно для обоих сторон все вопросы, рекомендую к работе.

Заявки фрилансеров

dimka_spb
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
37 отзывов(-9)
9 лет назад