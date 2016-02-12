Подключение lptracker и оптимизация по Google

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка160 просмотров

Подключить сервис lptracker к лендингу и произвести оптимизацию по сервису Google PageSpeed Insights.

9 лет назад
rustamborisov
Рустам 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Отличный специалист, обращаемся не в первый раз, всегда задание выполняется на высоком уровне и в срок. Дает рекомендации по улучшению других моментов работы сайта. Очень довольны результатом, рекомендуем всем к сотрудничеству. --- С уважением, СТАТУС ЛОГИСТИКА
Все отлично!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад