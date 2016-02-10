Настроить выгрузку объявлений

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Рабочий файл XML уже есть, нужно его поправить в соответствии с новыми требованиями сайта Авито: autoload.avito.ru/format/... 

9 лет назад
yanchus
Сергей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров