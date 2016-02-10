Всем доброго времени суток! Суть в чем,нужен бот для автозакупки определенной вещи,а также для продажи выставленной вещи! Сайт не против ботов и выложил все для API. https://market.csgo.com/botinfo/ Я так понимаю должна быть отдельная программа,в которой ...
Настроить выгрузку объявлений
Рабочий файл XML уже есть, нужно его поправить в соответствии с новыми требованиями сайта Авито: autoload.avito.ru/format/...
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