Доработки интернет-магазина на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Есть интернет-магазин formula-market.ru. Необходимо сделать страницу на которой будут отображаться все бренды. При нажатии на бренд будет открываться страница со списком товаров этого бренда. Интересует цена и сроки.

Opencart
9 лет назад
olegfox1991
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров