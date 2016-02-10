Битрикс: вывод произвольного набора товаров

Есть интернет магазин со стандартной структурой. Необходимо вывести блок с произвольным набором товаров.

Вариант решения:

Создан инфоблок "описания разделов рекоменд. товаров". В нем создаются элементы, т.н. виртуальные разделы. В настройках элемента (виртуального раздела) указываются разделы сайта , на страницах которых нужно выводить данный виртуальный раздел с теми товарами, у которых в свойствах указан "рекомендованный раздел" (тип свойства: привязка к элементам).

Иными словами: в итоге должно получится следующее: на сайте в любом разделе может присутствовать блок "рекомендуемые товары". Этот блок показывается только если в свойствах "рекомендуемого раздела" указан текущий раздел. На этой же странице будет переход на страницу "все рекомендуемые товары {виртуального раздела}. И по ссылке вывод всех товаров, у которых в свойствах указан этот виртуальный раздел. Также на странице выводится описание, seo поля, название. Здесь функционал абсолютно такой же, как и в целом на сайте. Разделы: