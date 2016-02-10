Исправить часть кода скрипта игры

Здравствуйте. У меня есть скрипт игры в котором неправильно работает регистрация. Иногда добавляет пользователей в базу а иногда нет. Чаще всего такая проблема замечена в Google хром и Опере. В музиле зачастую все работает. Такое ощущение, что есть код, который не поддерживают все браузера.