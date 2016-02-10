Исправить часть кода скрипта игры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки183 просмотра

Здравствуйте. У меня есть скрипт игры в котором неправильно работает регистрация. Иногда добавляет пользователей в базу а иногда нет. Чаще всего такая проблема замечена в Google хром и Опере. В музиле зачастую все работает. Такое ощущение, что есть код, который не поддерживают все браузера.

9 лет назад
mah12
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RahaMir
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$20
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RahaMir
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад