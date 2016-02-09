Сделать модуль вывода популярных товаров с OpenCart на Java на других

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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сделать модуль вывода популярных товаров с OpenCart на Java на других сайтах - в первую очередь показывать просмотренные товары пользователям (аналог как показывает розетка в гугл аденсе)

например пользователь посетил магазин - смотрел какие то товары ушел - потом на сайте видит что он смотрел в блоке Ява иначе види просто популярные товары

JavaOpencart
9 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

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