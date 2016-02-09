Навскиду доделать: 1. Вторую сторону визитки в админе и в конструкторе 2. Пролинковать все между собой 3. Сохранение шаблонов, заказов в базе данных (Mysql) 4. Привести внешний вид проекта к дизайну ...
Сделать модуль вывода популярных товаров с OpenCart на Java на других
сделать модуль вывода популярных товаров с OpenCart на Java на других сайтах - в первую очередь показывать просмотренные товары пользователям (аналог как показывает розетка в гугл аденсе)
например пользователь посетил магазин - смотрел какие то товары ушел - потом на сайте видит что он смотрел в блоке Ява иначе види просто популярные товары
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