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Написать простые скрипты генерации PDF, Excel, MS Word
Добрый день!
Задачи довольно простые. Нужно написать отдельные скрипты на базе готовых библиотек, которые будут формировать файлы заданных форматов с ТЕСТОВЫМИ данными, грубо-говоря hello world.
Требования:
0. В скриптах не должно быть ничего лишнего, никаких композеров, зендов итд итп, только то что надо – подгружаем библиотеку (там ничего не надо убирать=) и просто скрипт генерации данных нужный формат
1. Кодировка UTF-8
2. Поддержка кириллицы, т.е. при скачке или показывания файла не должно быть всякой лабуды, весь тест в файле должен быть только кириллицей
3. Шрифт везде должен быть Verdana-кириллица
4. Если шрифт отсутствует в базе библиотеки – его надо подгружать из внешней папки fonts
Форматы и библиотеки, которые должны быть:
1. Формирование PDF полностью с помощью HTML-тегов с Заголовком1 "Привет мир!" и таблицей с любыми данными на кириллице (2 столбца, 3 строчки), далее после таблицы любая картинка, на основе библиотек.
1.1 TCPDF ( www.tcpdf.org/ )
2. Формирование Excel (xls-файла) с любыми данными на кириллице с таблицей (2 столбца, 3 строки) на 3х листах (их наименование: мой лист1, мой лист2, мой лист3), на основе библиотек:
2.1 https://github.com/PHPOffice/PHPExcel
2.2 https://github.com/faisalman/simple-excel-php
3. Формирование MS Word (.doc-файла) с заголовком1 "Привет Мир!" и таблицей с данными на кириллице (2 столбца, 3 строки) на основе библиотек:
3.1 https://github.com/PHPOffice/PHPWord
В итоге 7 скриптов. Интересует цена, если Вы можете сделать что-то одно – ок, можно и так договориться.
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