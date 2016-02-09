Написать простые скрипты генерации PDF, Excel, MS Word

Добрый день!

Задачи довольно простые. Нужно написать отдельные скрипты на базе готовых библиотек, которые будут формировать файлы заданных форматов с ТЕСТОВЫМИ данными, грубо-говоря hello world.

Требования:

0. В скриптах не должно быть ничего лишнего, никаких композеров, зендов итд итп, только то что надо – подгружаем библиотеку (там ничего не надо убирать=) и просто скрипт генерации данных нужный формат

1. Кодировка UTF-8

2. Поддержка кириллицы, т.е. при скачке или показывания файла не должно быть всякой лабуды, весь тест в файле должен быть только кириллицей

3. Шрифт везде должен быть Verdana-кириллица

4. Если шрифт отсутствует в базе библиотеки – его надо подгружать из внешней папки fonts

Форматы и библиотеки, которые должны быть:

1. Формирование PDF полностью с помощью HTML-тегов с Заголовком1 "Привет мир!" и таблицей с любыми данными на кириллице (2 столбца, 3 строчки), далее после таблицы любая картинка, на основе библиотек.

1.1 TCPDF ( www.tcpdf.org/ )

1.2 github.com/psliwa/PHPPdf

1.3 github.com/mpdf/mpdf

1.4 github.com/spipu/html2pdf

2. Формирование Excel (xls-файла) с любыми данными на кириллице с таблицей (2 столбца, 3 строки) на 3х листах (их наименование: мой лист1, мой лист2, мой лист3), на основе библиотек:

2.1 https://github.com/PHPOffice/PHPExcel

2.2 https://github.com/faisalman/simple-excel-php

3. Формирование MS Word (.doc-файла) с заголовком1 "Привет Мир!" и таблицей с данными на кириллице (2 столбца, 3 строки) на основе библиотек:

3.1 https://github.com/PHPOffice/PHPWord

В итоге 7 скриптов. Интересует цена, если Вы можете сделать что-то одно – ок, можно и так договориться.