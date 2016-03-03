Парсинг и построение графиков

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки199 просмотров

Парсинг и построение графиков, подробности в макете

https://moqups.com/[email protected]/JT6bQfqe/

У кого данный макет не открывается:

https://docs.google.com/document/d/1Vwu3f94feS2pei8nD3c9JZZEVj39qz7pPAqH174P9T8/edit?usp=sharing

9 лет назад
nikolay21
Николай 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$125
3 дня
Все отлично выполнил, к работе претензий нет, хороший программист.
Отлично сработались. Четко поставленная задача и оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад