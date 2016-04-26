kostix-dev

Константин kostix-dev

 
31 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
25 дней назад
web-dev

https://kostix.dev

coming soon...

верстка, дизайн сайта, программирование

html, css, javascript, socket.io, ajax, jquery, twitter bootstrap

php, yii, zend, codeigniter, livestreet, wordpress, openсart, prestashop

nodejs, redis, steam api

high load, clusters, micro-services 

dedicated servers

PHPJavascriptWordPressДизайн сайтаHTMLCSSBootstrapPrestashopjQueryAjaxYiiRedisNode.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
mr-diamant
Виталий 
37 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Вставить скрипт с использованием ajax в Wordpress
Константин опаративно и качественно интегрировал скрипт в Wordpress. Спасибо большое! Работой доволен!
Заказчик четко поставил задачу и без задержек оплатил. Все ок, рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
bulat
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
5 баллов
6 лет назад
Перенести дизайн на готовый шаблон Prestashop
Разработчик начал работы и пропал
steep1
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Создание сайта на фрейморке
Все сделал отлично, качеством доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Приятно иметь дело с такими клиентами! Сотрудничеством доволен, всем рекомендую!
Ответный отзыв
xparsing
Павел 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Написать скрипт, который бы отклонял предл. посты пользователей VK
Отлично выполнил заказ, все запустилось с первого раза. Потом кое-что подправили и получилось идеально.
Хороший заказчик. Сразу четко и по всем пунктам описал задачу. Оплатил как полагается. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
lubomirskiy
Владислав 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Подключение оплаты Wallet One на сайт
Рекомендую! Быстро справился с поставленной задачей.
Все хорошо. Отлично сработались. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Веб-программирование
53 отзыва(-4)
$20/час
от $100от 1 дня
#151