Константин kostix-devkostix-dev
31 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
25 дней назад
web-dev
coming soon...
верстка, дизайн сайта, программирование
html, css, javascript, socket.io, ajax, jquery, twitter bootstrap
php, yii, zend, codeigniter, livestreet, wordpress, openсart, prestashop
nodejs, redis, steam api
high load, clusters, micro-services
dedicated servers
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Инструмент автоматизации ре\постинга вконтакте250 просмотров
- Выборка и сравнения котировок с finam.ru242 просмотра
- Shakespeare883 просмотра
- Shakespeare858 просмотров
- Без названия835 просмотров
- Без названия808 просмотров
- СИТвОиН692 просмотра
- Без названия582 просмотра
- Без названия564 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Константин опаративно и качественно интегрировал скрипт в Wordpress. Спасибо большое! Работой доволен!
Ответный отзыв
Заказчик четко поставил задачу и без задержек оплатил. Все ок, рад сотрудничеству.
$80
5 баллов
6 лет назад
Разработчик начал работы и пропал
$150
10 баллов
7 лет назад
Все сделал отлично, качеством доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с такими клиентами! Сотрудничеством доволен, всем рекомендую!
$40
10 баллов
8 лет назад
Отлично выполнил заказ, все запустилось с первого раза. Потом кое-что подправили и получилось идеально.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Сразу четко и по всем пунктам описал задачу. Оплатил как полагается. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую! Быстро справился с поставленной задачей.
Ответный отзыв
Все хорошо. Отлично сработались. Продолжаем сотрудничать.
Веб-программирование
53 отзыва(-4)
$20/час
от $100от 1 дня
#151