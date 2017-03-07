Создание сайта на фрейморке

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Закрыт4 заявки215 просмотров

Нужно создать сайт на фреймворке по тз

8 лет назад
steep1
Ефимов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$150
8 дней
Все сделал отлично, качеством доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Приятно иметь дело с такими клиентами! Сотрудничеством доволен, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад