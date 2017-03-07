Создание сайта на фрейморке

Есть карта selipoehal.ru/maps/ ее доработать. Кто знает Битрикс пишите, нужно сделать оперативно. Спасибо! Вот что нужно: 1. Необходимо сделать так, чтобы: меню категорий были скрыты при загрузки карты и выглядели не ...