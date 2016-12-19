Нужен специалист с отличным знанием YII

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки127 просмотров

Есть сайты с самописной системой управления на платформе YII.

Нужны доработки по всем сайтам ( мелочи по верстке , вывод на оплату и д.р.)

Сброшу все тз неоходимое в форме картинок

Рад буду толковому специалисту способному быстро решать мелкие задачи

Yii
8 лет назад
Zabotanasha
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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