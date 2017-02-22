Приветствую, нужен программист c навыками верстки в 1 лице, чтобы подправить некоторые баги и сделать некоторые доработки по проекту. В дальнейшем готов сотрудничать в долгосрочную по созданию сайтов, разработке модулей, верстке. ...
Требуется модуль для подключения сайтов к платежной системе
Нужен модуль для подключения сайтов на joomla (с компонентом joomshopping), wordpress и opencart к платежной системе. Есть готовый модуль под битрикс у данной системы, нужен аналог для другие CMS.
Итого задача имеет следующий вид:
1. сделать аналог модуля под 3 CMS
2. учесть ssl сертификат
3. учесть сохранение номера транзакции в админке
4. при повторной оплате клиентом предлагать ему список его карт, которые уже есть в системе
5. учесть кодировку сайта
Срок выполнения работы - до 10 дней.
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