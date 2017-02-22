Требуется модуль для подключения сайтов к платежной системе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

Нужен модуль для подключения сайтов на joomla (с компонентом joomshopping), wordpress и opencart к платежной системе. Есть готовый модуль под битрикс у данной системы, нужен аналог для другие CMS.

Итого задача имеет следующий вид:

1. сделать аналог модуля под 3 CMS

2. учесть ssl сертификат

3. учесть сохранение номера транзакции в админке

4. при повторной оплате клиентом предлагать ему список его карт, которые уже есть в системе

5. учесть кодировку сайта

Срок выполнения работы - до 10 дней.

JoomlaOpencartWordPress
8 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$600
10 дней
Все реализовано согласно требованиям, спасибо за качественную работу
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую заказчика как профессионала своего дела.

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработки по WP

    Приветствую, нужен программист c навыками верстки в 1 лице, чтобы подправить некоторые баги и сделать некоторые доработки по проекту. В дальнейшем готов сотрудничать в долгосрочную по созданию сайтов, разработке модулей, верстке. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработать шаблон вордпресса

    Необходима микроразметка на имеющемся сайте. Произвести правильную сеонастройку плагинов или установить и настроить недостающие. Дать рекомендации по дальнейшему поддержанию сайта 1ce-service.ru Оплата или через этот сервис (лет 5 назад были безопасные ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скопировать сайт на Bitrix дизайн и функционал полностью.

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, требуется скопировать сайт на Bitrix http://vitrina.auto-expert.info/ дизайн и функционал полностью. Соответственно и подвязать редактирование контента в админке. Хостинг и домен есть. Просьба откликаться на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль на dle

    нужно сделать на сайте, допустим имеется организация, в которой работают работники и им нужен инвентарь(лопаты, молотки, кирки и прочее). они заходят на сайт под своим логином и паролем, и у них есть вкладка заказать инвентарь, ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Добавить checked в форму

    $5

    Есть форма  .....Сохранить в которой есть одно поле в котором можно в базу сохранить любое число, например 1,0,9. Нужно вместо этого поля сделать checked, который бы: 1. По умолчанию он должен показать checked если в базе ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нобходим администратор по работе с prestashop

    Необходим специалист, имеющий опыт работы с prestashop, либо же в работе с Базами данных. Есть ряд мелких задач, которые необходимо выполнить на сайте: - настроить авто генерацию прайс листов для прайсагрегаторов, - настроить скрипт ...

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад