Требуется модуль для подключения сайтов к платежной системе

Нужен модуль для подключения сайтов на joomla (с компонентом joomshopping), wordpress и opencart к платежной системе. Есть готовый модуль под битрикс у данной системы, нужен аналог для другие CMS.

Итого задача имеет следующий вид:

1. сделать аналог модуля под 3 CMS

2. учесть ssl сертификат

3. учесть сохранение номера транзакции в админке

4. при повторной оплате клиентом предлагать ему список его карт, которые уже есть в системе

5. учесть кодировку сайта

Срок выполнения работы - до 10 дней.