Модуль на dle

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки134 просмотра

нужно сделать на сайте, допустим имеется организация, в которой работают работники и им нужен инвентарь(лопаты, молотки, кирки и прочее). они заходят на сайт под своим логином и паролем, и у них есть вкладка заказать инвентарь, далее они там выбирают инвентарь и какое количество. После этого на сайт заходит Начальник под своим логином и паролем, у него высвечивается что необходимо выдать инвентарь, он нажимает кнопку одобрить.

DLE
8 лет назад
maznev92
Дмитрий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nirubus09
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$13
2 дня
Всё сделал, уложился в сроки. Всегда был на связи. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача и оплата в сроки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nirubus09
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад