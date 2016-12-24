Приветствую, нужен программист c навыками верстки в 1 лице, чтобы подправить некоторые баги и сделать некоторые доработки по проекту. В дальнейшем готов сотрудничать в долгосрочную по созданию сайтов, разработке модулей, верстке. ...
Модуль на dle
нужно сделать на сайте, допустим имеется организация, в которой работают работники и им нужен инвентарь(лопаты, молотки, кирки и прочее). они заходят на сайт под своим логином и паролем, и у них есть вкладка заказать инвентарь, далее они там выбирают инвентарь и какое количество. После этого на сайт заходит Начальник под своим логином и паролем, у него высвечивается что необходимо выдать инвентарь, он нажимает кнопку одобрить.
Выбранный исполнитель
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