Модуль на dle

нужно сделать на сайте, допустим имеется организация, в которой работают работники и им нужен инвентарь(лопаты, молотки, кирки и прочее). они заходят на сайт под своим логином и паролем, и у них есть вкладка заказать инвентарь, далее они там выбирают инвентарь и какое количество. После этого на сайт заходит Начальник под своим логином и паролем, у него высвечивается что необходимо выдать инвентарь, он нажимает кнопку одобрить.