Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужна помощь человека, который имеет опыт в фреймворке ExtJs , а именно по части механизма drag-and-drop. Я создавал свой компонент с использованием Drag-and-drop на основе компонента Ext.DataView чтобы использовать его как галерею с возможностью изменения порядка следования фотографий с использованием Drag-and-drop.

В целом я эту задачу выполнил, и она работала на версии 6.0.1, но на днях я решил апргрейдить версию, т.к. мне в будущем понадобятся новые компоненты, которые есть в версии 6.2.0. И вот после того как я на нее перешел мое решение перестало работать.

В целом оно работает, но косячно, вы можете это увидеть сами, когда вы зажмете фотку она как бы «застрянет» но отжав, ее она замерзнет на мышке и начнет двигаться, такого на версии 6.0.1 не происходило. По идеи вы должны зажать фотку и вести ее у нужному месту и отпустив ее она должна там упасть. Причем хочу сказать, что никаких особых «кольев» я в код не вбивал, делал все согласно документации и тем примерам, которые удалось найти в инете по этой задачи.

Посмотреть, как все это работает можно здесь: http://demo.weborobot.ru/admin/#!|section/Catalog|catalogGoodUpdate/3|catalogGoodUpdateTab/tab_8

Посмотреть код моего компонента можно здесь: http://demo.weborobot.ru/component/Admin/admin/js/view/component/ImagesZone.js

Я даже создавал тему на форуме официального сайта фрйемворка, но это не помогло, никто так и не ответил. Буду признателен всем кто поможет мне в этой проблеме.

P.S.

Я не уверяю что мое решение является самым оптимальным, может вы предложите иной вариант, который будет работать.