Требуется программист PHP для исправления мелких багов в рабочем проекте. Оплата по часовой.
Нужна помощь человека, который имеет опыт в фреймворке ExtJs
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Нужна помощь человека, который имеет опыт в фреймворке ExtJs , а именно по части механизма drag-and-drop. Я создавал свой компонент с использованием Drag-and-drop на основе компонента Ext.DataView чтобы использовать его как галерею с возможностью изменения порядка следования фотографий с использованием Drag-and-drop.
В целом я эту задачу выполнил, и она работала на версии 6.0.1, но на днях я решил апргрейдить версию, т.к. мне в будущем понадобятся новые компоненты, которые есть в версии 6.2.0. И вот после того как я на нее перешел мое решение перестало работать.
В целом оно работает, но косячно, вы можете это увидеть сами, когда вы зажмете фотку она как бы «застрянет» но отжав, ее она замерзнет на мышке и начнет двигаться, такого на версии 6.0.1 не происходило. По идеи вы должны зажать фотку и вести ее у нужному месту и отпустив ее она должна там упасть. Причем хочу сказать, что никаких особых «кольев» я в код не вбивал, делал все согласно документации и тем примерам, которые удалось найти в инете по этой задачи.
Посмотреть, как все это работает можно здесь: http://demo.weborobot.ru/admin/#!|section/Catalog|catalogGoodUpdate/3|catalogGoodUpdateTab/tab_8
Посмотреть код моего компонента можно здесь: http://demo.weborobot.ru/component/Admin/admin/js/view/component/ImagesZone.js
Я даже создавал тему на форуме официального сайта фрйемворка, но это не помогло, никто так и не ответил. Буду признателен всем кто поможет мне в этой проблеме.
P.S.
Я не уверяю что мое решение является самым оптимальным, может вы предложите иной вариант, который будет работать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть база номеров. Нужно сделать рассылку по Viber. Обращаюсь к тем, кто это делает автоматизированно, что бы это заняло немного времени и стоило соответсвующе.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Настроить в osclass учет курса валюты в поиске.Закрыт8 лет назад
Добрый день. Нужна помощь по созданию нескольких партикл эффектов в unity3d. Пишите на почтуВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Сделать скрипт для плеера превью треков из айтюнс и/или объяснить, как с превью правильно работать в WP. Будут разные превью в каждой новой записи, вставлять их буду вручную в запись. Есть примеры ...Закрыт8 лет назад
Ищем программистов с опытом работы в подобных проектах. Сам сайт будет отличаться от уже существующих аналогов. Создание с нуля.Закрыт8 лет назад
Есть проблема на стороне сервиса имейл рассылок, когда нет вообще в сервисе рассылок опции редиректа на страницу "после подписки" (страница подтверждения). Каким-то образом нужно сделать так, чтобы с помощью определенного ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! На постоянной основе требуется разработчик для работы с системой онлайн бронирования http://sticket.net/en/ Система написана на Zend 1.12 с использованием MySql, Redis, jQuery. На постоянной основе нужен ответственный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $48
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Настроить выгрузку (односторонняя синхронизацию) Сделок и Задач из AmoCRM в Google Таблицу по API. Техническое задание: файл приложен к проекту Доступ к Google Таблице на редактирование и доступ в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад