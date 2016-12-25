Требуется PHP программист для исправления багов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок199 просмотров

Требуется программист PHP для исправления мелких багов в рабочем проекте. 

Оплата по часовой. 

PHP
8 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

barek
27 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Качественно быстро и в сроки.
Адекватный заказчик. Оплата в сроки.

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barek
27 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад