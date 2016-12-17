Рассылка по VIber

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Закрыт5 заявок137 просмотров

Есть база номеров. Нужно сделать рассылку по Viber. Обращаюсь к тем, кто это делает автоматизированно, что бы это заняло немного времени и стоило соответсвующе.

8 лет назад
macedonskii
Алексендр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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