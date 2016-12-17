Для сайта: smofast.com Необходимо откорректировать работу некоторых скриптов на сайте. Есть модули на сайте по работе с социальными сетями. Исправить старые 2 модуля по Instagram и 1 модуль ...
Рассылка по VIber
Есть база номеров. Нужно сделать рассылку по Viber. Обращаюсь к тем, кто это делает автоматизированно, что бы это заняло немного времени и стоило соответсвующе.
Заявки фрилансеров
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