Доработка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Необходимо доработать интернет магазин на платформе Virto Commerce. Необходимые доработки:

  • Минимальные изменения дизайна (шрифты, цвета).
  • Реализовать иерархическую отрисовку категорий (3 уровня).
  • Настроить фильтры.
  • Изменить процесс оформления заказа (поменять поля адреса на украинские, подтянуть данные для зарегистрированных пользователей, добавить методы доставки и оплаты).
В платформе используются: ASP.NET MVC, Liquid theme engine, AngularJS.

Есть онлайн демо магазина и админки и исходный код на гитхабе.

ASP.NET
8 лет назад
andrey_okun
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать парсер выдачи XML Яндекс

    Есть уже готовый парсер, правда там формирует не совсем те результаты что мне нужны. Его посмотреть можно тут: https://goo.gl/gh4gYR Мне нужно, чтобы работал так: Задаются исходные значения: регион, список запросов. Результат формируется ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Увеличить скорость работы сайта (мобильная и версия для компьютера)

    На сайте http://www.vodokanal-msk.ru/ необходимо увеличить скорость работы сайта для мобильной и компьютерной версии. При необходимости оптимизировать код сайта и устранить технические неполадки в его работе.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать на php новый алгоритм вывода элементов

    Текущий алгоритм выводит элементы по порядку (по их id). Необходимо задать иной алгоритм: выводить сначала последние добавленные/отредактированные, в конце - самые "давно добавленные/редактированные". Скорее всего, потребуется создание новой таблицы в бд для фиксации даты/времени ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить Gravity Forms (сайт на WP)

    Использую Gravity Forms для приема заявок через сайт. Для определения местоположения использую плагин GeoTargeting 1.8 (по шорткоду выдает название страны, из которой поступила заявка).  В уведомлении по емейлу плагин срабатывает отлично и страну ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно прописать кнопку по верх фона

    Нужно прописать кнопку по верх фона . Ситуация такая сам фон кликабелен если на него нажать то переходишь на страницу обявления  мне же нужно что бы кнопка добавить в закладки нажималась не переходя в объявление ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Спарсить простой сайт

    $15

    Добрый день! Есть сайт, в одном из разделов размещают обновления. В случае, если в объявлении присутствует ключевое слово, следует записать его в таблицу Excel Подробности в личной переписке ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отправка данных через Ajax

    У меня на лендинге есть форма. Суть такая: прикрепляешь файл с комп-ра и нажимаешь "отправить". Файл приходит мне на почту.Сейчас сделано так, что при отправке страница перегружается. Мне нужно сделать отправку с помощью Ajax, чтобы ...

    AJAX
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить - не отправляются на email заказы из Joomla Virtuemart

    $7

    На сайте интернет магазина сделанного на Joomla и Virtuemart перестали приходить заказы на email администратора. Ранее работало, ничего не меняли.  Надо найти причину и исправить. Есть еще ряд доработок, готов обсудить и ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад