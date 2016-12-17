Исправить - не отправляются на email заказы из Joomla Virtuemart

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки154 просмотра

На сайте интернет магазина сделанного на Joomla и Virtuemart перестали приходить заказы на email администратора. Ранее работало, ничего не меняли. 

Надо найти причину и исправить.

Есть еще ряд доработок, готов обсудить и оплатить их отдельно, после этого заказа.

Joomla
8 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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