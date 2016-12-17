Исправить - не отправляются на email заказы из Joomla Virtuemart

На сайте интернет магазина сделанного на Joomla и Virtuemart перестали приходить заказы на email администратора. Ранее работало, ничего не меняли.

Надо найти причину и исправить.

Есть еще ряд доработок, готов обсудить и оплатить их отдельно, после этого заказа.