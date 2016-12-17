Для веб сервиса на Phytone, по сбору контента с групп ВК, требуется развернуть Томита-Парсер, чтобы отсеивать результаты сбора по ключевым словам и вытаскивать необходимую информацию. Для тех, кто уже работал с Томита-Парсером
PHP очень простой парсер
На PHP нужно отправить заявку на размещение: https://yadi.sk/i/vf_imJmB33nsem и вернуть ошибку, которая пришла в ответ.
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