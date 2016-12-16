Для веб сервиса на Phytone, по сбору контента с групп ВК, требуется развернуть Томита-Парсер, чтобы отсеивать результаты сбора по ключевым словам и вытаскивать необходимую информацию. Для тех, кто уже работал с Томита-Парсером
Нужны доработки бота с визуализацией процесса Языки Qt qml c++
Имеется:
1. Интерфейс на qml (допустимо переписывание под QWidget).
2. Модуль работы с данными на Qt.
3. Http-клиент на libcurl (curl-multi).
4. Модуль менеджмента сессий на Qt, состоящий из:
- менеджера прокси;
- менеджера сессий (потоков);
- объекта сессии, отвечающего за цепочку действий, выполняемых ботом (загрузка, парсинг, анализ страницы, на основании чего происходит формирование запроса ответа и считывание результата).
Необходимо:
1. Оптимизировать и доработать интерфейс (в частности, добавление элементов в список без обновления всего списка);
2. Оптимизировать и доработать модель данных;
3. Оптимизировать и доработать работу потоков;
4. Переработать цепочку действий бота под асинхронную модель.
5. Формирование "пакета поставки" для запуска ПО на чистой системе.
*Оптимизация и доработка подразумевает переработку архитектуры приложения под асинхронную работу потоков и добавление синхронизации в критических участках.
Для решения задачи надо разбираться с Web (back-end) и иметь опыт разработки многопоточных приложений на Qt.
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