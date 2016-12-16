Нужны доработки бота с визуализацией процесса Языки Qt qml c++

Имеется:

1. Интерфейс на qml (допустимо переписывание под QWidget).

2. Модуль работы с данными на Qt.

3. Http-клиент на libcurl (curl-multi).

4. Модуль менеджмента сессий на Qt, состоящий из:

- менеджера прокси;

- менеджера сессий (потоков);

- объекта сессии, отвечающего за цепочку действий, выполняемых ботом (загрузка, парсинг, анализ страницы, на основании чего происходит формирование запроса ответа и считывание результата).

Необходимо:

1. Оптимизировать и доработать интерфейс (в частности, добавление элементов в список без обновления всего списка);

2. Оптимизировать и доработать модель данных;

3. Оптимизировать и доработать работу потоков;

4. Переработать цепочку действий бота под асинхронную модель.

5. Формирование "пакета поставки" для запуска ПО на чистой системе.

*Оптимизация и доработка подразумевает переработку архитектуры приложения под асинхронную работу потоков и добавление синхронизации в критических участках.

Для решения задачи надо разбираться с Web (back-end) и иметь опыт разработки многопоточных приложений на Qt.