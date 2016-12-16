Релизовать отображение фильтрации

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок116 просмотров

Необходимо реализовать фильтрацию по определенным параметрам на сайте http://01automir.ru/ - OpenCart 2.0.1.1 .  Вывод года модели авто + цена + модель авто. Все подробности в личку или через скайп. 

Opencart
8 лет назад
vtopweb
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров