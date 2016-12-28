Shopcms. Убрать ошибку на сайте

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Завершен7 заявок157 просмотров

Здравствуйте.

нужна помощь в устранении ошибки Fatal error: Call to undefined function isWindows() in /www/classics/users/classics-brend/www/htdocs/index.php on line 36

8 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$3
2 дня
Спасибо за работу!
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад