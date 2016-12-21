Здравствуйте. Есть 2 задачи: 1. Создать кнопку на мобильной версии сайта, которая бы могла создать ссылку на сайт на рабочем столе телефона/планшета. Возможно с подтверждением от системы если надо и т д. То ...
Починить редирект на мобильную версию после смены структуры сайта
Здравствуйте! Раньше были города в виде субдоменов, а теперь в виде папок на главном домене (реально они и раньше папками были, но через директивы в htaccess выводились поддоменами, включай мобильный поддомен).
Есть две части кода:
/*
* Этот код вставляется в начало Мобильной версии сайта.
*/
// Основной домен, куда будет перекидывать по ссылке "на полную версию", если мы пришли прямо на мобильную,
// а не через редирект с основного
$main_domen = 'mydomain.ru'; $request = $_SERVER["REQUEST_URI"]; $delimiter = (empty($_SERVER["QUERY_STRING"])) ? '?' : '&';
$request = str_replace('m/','',$request);
// Если только что пришли с редиректа, записываем в куки откуда нас редиректило
if (isset($_GET["from"])) {
$ttl = 604800; $href = $_GET["from"];
setcookie("from", $_GET["from"], time()+$ttl);
}
// Тут формируется ссылка "На полную версию сайта" - нужно указать откуда (с какого поддомена) пришли.
if (isset($_GET["from"])) { $request = str_replace('&from='.$href,'',$request); $request = str_replace('?from='.$href,'',$request);
// Читаем с get, если только что перешли //$href = "https://".$href.$request.$delimiter."from_mobile=true";
$anchor = '
} else {
if($_COOKIE["from"]) {
// читаем с куки, если перешли и походили по страницам
$anchor = '
} else {
// пришли напрямую на m.site.ru, ни куки ничего нету, потому site.ru придется вставить руками.
$anchor = '
}
}
и
/*
* Этот код вставляется в начало основного сайта и поддоменов НЕ мобильной версии
*/
include('Mobile_Detect.php');
$detect = new Mobile_Detect;
// Хост с мобильной версией (вписать свою)
$mobile_host = 'm.mydomain.ru';
$uri_request = $_SERVER["REQUEST_URI"];
if(empty($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_HOST"]))
$http_host = $_SERVER["HTTP_HOST"];
else
{
$http_host = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_HOST"];
$uri_city = str_replace('.mydomain.ru','',$_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_HOST"]);
$uri_request = str_replace($uri_city.'/','',$_SERVER["REQUEST_URI"]);
}
// Проверяем наличие GET-переменных в запросе
$delimiter = (empty($_SERVER["QUERY_STRING"])) ? '?' : '&';
// Формируем URL для редиректа
$redirect = "http://$mobile_host".$uri_request.$delimiter."from=".$http_host."&srcity=".$srcity;
$location = 'Location: '.$redirect;
// Проверяем что мобильный, но не планшет
if ($detect->isMobile() && !$detect->isTablet()) {
//if (true && !$detect->isTablet()) {
// Сначала проверим, не пришли ли с мобайл сайта по ссылке (get ?from_mobile=true),
// Если да - создадим (обновим) куки.
if ($_GET["from_mobile"]) {
$ttl = 604800;
setcookie("from_mobile", 'true', time()+$ttl);
// Если пришли не по прямой ссылке, проверим нету ли у нас куки, что мы раньше приходили с мобайл сайта,
// Если нет - делаем редирект.
} else if (!isset($_COOKIE["from_mobile"])) {
header($location);
}
}
Сейчас надо чтобы как и раньше все работало только не надо учитывать с какого поддомена произошел редирект на мобильный субдомен. Но если возможно запомнить папку (соответствует городу) и переходить туда при клике на "переход на полную версию сайта".
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