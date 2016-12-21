Починить редирект на мобильную версию после смены структуры сайта

Здравствуйте! Раньше были города в виде субдоменов, а теперь в виде папок на главном домене (реально они и раньше папками были, но через директивы в htaccess выводились поддоменами, включай мобильный поддомен).

Есть две части кода:

/*

* Этот код вставляется в начало Мобильной версии сайта.

*/

// Основной домен, куда будет перекидывать по ссылке "на полную версию", если мы пришли прямо на мобильную,

// а не через редирект с основного

$main_domen = 'mydomain.ru'; $request = $_SERVER["REQUEST_URI"]; $delimiter = (empty($_SERVER["QUERY_STRING"])) ? '?' : '&';

$request = str_replace('m/','',$request);

// Если только что пришли с редиректа, записываем в куки откуда нас редиректило

if (isset($_GET["from"])) {

$ttl = 604800; $href = $_GET["from"];

setcookie("from", $_GET["from"], time()+$ttl);

}

// Тут формируется ссылка "На полную версию сайта" - нужно указать откуда (с какого поддомена) пришли.

if (isset($_GET["from"])) { $request = str_replace('&from='.$href,'',$request); $request = str_replace('?from='.$href,'',$request);

// Читаем с get, если только что перешли //$href = "https://".$href.$request.$delimiter."from_mobile=true";

$anchor = '

Полная версия сайта >

';

} else {

if($_COOKIE["from"]) {

// читаем с куки, если перешли и походили по страницам

$anchor = '

Полная версия сайта >

';

} else {

// пришли напрямую на m.site.ru, ни куки ничего нету, потому site.ru придется вставить руками.

$anchor = '

';

}

}

и

/*

* Этот код вставляется в начало основного сайта и поддоменов НЕ мобильной версии

*/

include('Mobile_Detect.php');

$detect = new Mobile_Detect;

// Хост с мобильной версией (вписать свою)

$mobile_host = 'm.mydomain.ru';

$uri_request = $_SERVER["REQUEST_URI"];

if(empty($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_HOST"]))

$http_host = $_SERVER["HTTP_HOST"];

else

{

$http_host = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_HOST"];

$uri_city = str_replace('.mydomain.ru','',$_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_HOST"]);

$uri_request = str_replace($uri_city.'/','',$_SERVER["REQUEST_URI"]);

}

// Проверяем наличие GET-переменных в запросе

$delimiter = (empty($_SERVER["QUERY_STRING"])) ? '?' : '&';

// Формируем URL для редиректа

$redirect = "http://$mobile_host".$uri_request.$delimiter."from=".$http_host."&srcity=".$srcity;

$location = 'Location: '.$redirect;

// Проверяем что мобильный, но не планшет

if ($detect->isMobile() && !$detect->isTablet()) {

//if (true && !$detect->isTablet()) {

// Сначала проверим, не пришли ли с мобайл сайта по ссылке (get ?from_mobile=true),

// Если да - создадим (обновим) куки.

if ($_GET["from_mobile"]) {

$ttl = 604800;

setcookie("from_mobile", 'true', time()+$ttl);

// Если пришли не по прямой ссылке, проверим нету ли у нас куки, что мы раньше приходили с мобайл сайта,

// Если нет - делаем редирект.

} else if (!isset($_COOKIE["from_mobile"])) {

header($location);

}

}

Сейчас надо чтобы как и раньше все работало только не надо учитывать с какого поддомена произошел редирект на мобильный субдомен. Но если возможно запомнить папку (соответствует городу) и переходить туда при клике на "переход на полную версию сайта".