Выгрузка заказов с сайта в shop-logistics

Доброго дня.

Есть сайт, заказы с него (в формате json) необходимо преобразовать в формат xml и выгружать в shop-logistics

API у них есть и легко гуглится. Есть пара мелочей: доставка в заказе оформлена как позиция документа, должна быть идентифицирована и корректно обработана (мы скажем как именно). У службы доставки есть два типа заявок (доставка и почтовая доставка), какая из них будет выбрана - узнается только на этапе обработки заказа по значению одного из полей.

Реализация на php 5.6+

Нужна будет реализация на классах и тесты, чтобы проверить работоспособность всей схемы. PSR-4, как минимум.

От вас ждем почасовой ставки, пример работы (код) и очень округленные сроки.