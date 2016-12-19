Требуется редактировать метапоисковик,ТЗ будет выслано тем, кто откликнется. Обязательно пишите приблизительные сроки и стоимость работы!
Доработка сайта на joomla
Необходимо доработать функционал сайта. ТЗ во вложении.
Выбранный исполнитель
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