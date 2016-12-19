Доработка сайта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Необходимо доработать функционал сайта. ТЗ во вложении.

Joomla
8 лет назад
meiv
Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Быстро и оперативно. Коммуникация быстрая.
Четкое ТЗ, своевременная оплата, только положительные эмоции от сотрудничества! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад