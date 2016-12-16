Разработать функционал сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок118 просмотров

Необходимо разработать сайт. Пока без дизайна на стандартном шаблоне для отладки функционала. ТЗ смотрите в приложении. CMS желательно друпал. В заявке обязательно указывайте примерную цену и строки выполнения. В комментарии - предполагаемую CMS 

Drupal
8 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров