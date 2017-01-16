Бот для телеграма, парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки88 просмотров

Бот должен парсить группу вк/твиттер/блог (нужно несколько ботов) и постить это на канал в телеграме с заданной периодичностью (например, 5 раз в день). Подробнее - исполнителю. 

8 лет назад
Oldschl
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

di4bulus
Евгений 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
8 лет назад
$50
2 дня
Всем доволен, работаю дальше!
Хороший заказчик, всем рекомендую! ТЗ отличное, оплата достойная

Заявки фрилансеров

di4bulus
Евгений 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
8 лет назад