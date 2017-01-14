Нужен специалист по Angular для того чтобы переделать админку сайта

Есть страница админки в которой сделан интерфес к около 20 однотипным таблицам с разными данными.

Данные приходит из API веб сервисов в виде джейсон массивов.

также есть соответсвующий функционал для менеджмента данных в этих таблицах(Add/View/Delete) - все это происходит через JSON API запросы.

Сделанно все это на JQuery а надо сделать на AngularJS

Пожалуйста сразу пишите ориентировачные сроки и цену. Понятно что может +- варьироваться но какие-то примерно сроки надеюсь дать можно.