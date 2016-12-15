10 сайтов - на парсенном контенте

Задача:

- создать за месяц (1 сайт в 3 дня) - 10 сайтов

- на wordpress

- шаблон пойдет любой простой паблик чищенный от левых ссылок\плагинов и тд

- контент на сайтах генерированный - парсить базы \ или по API каких то сервисов

(гостиницы в городах, компании, погода в городах, время в городе\стране, адреса рестаранов и тд)

- нюанс один - на страницах по соответсвующему образцу выводится описание (например это сайт погоды, значит там выводится заголовок по образцу: Погода в городе {город} \ и текст: Самая точная погода в городе {город} на сайте... Вы всегда можете узнать погоду в {область} город {город}. Сейчас за окном: {город} - 15")

Примеры:

https://time.is/

http://directorybiz.ru/

https://sinoptik.ua/

и т.д.

10 сайтов - 300$

строго: просрочка 1го дня - минус с оплаты!

оплата каждого сайта

создаем проект на веблансере и отзывы по окончанию работы!