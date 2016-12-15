Есть сайт с самописной системой управления на платформе YII. Нужны доработки по сайту на данный момент, это не очень большие, мелочи. Но после того как справитесь с этим, вышлю ТЗ для более конкретных задач
10 сайтов - на парсенном контенте
Задача:
- создать за месяц (1 сайт в 3 дня) - 10 сайтов
- на wordpress
- шаблон пойдет любой простой паблик чищенный от левых ссылок\плагинов и тд
- контент на сайтах генерированный - парсить базы \ или по API каких то сервисов
(гостиницы в городах, компании, погода в городах, время в городе\стране, адреса рестаранов и тд)
- нюанс один - на страницах по соответсвующему образцу выводится описание (например это сайт погоды, значит там выводится заголовок по образцу: Погода в городе {город} \ и текст: Самая точная погода в городе {город} на сайте... Вы всегда можете узнать погоду в {область} город {город}. Сейчас за окном: {город} - 15")
Примеры:
и т.д.
10 сайтов - 300$
строго: просрочка 1го дня - минус с оплаты!
оплата каждого сайта
создаем проект на веблансере и отзывы по окончанию работы!
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