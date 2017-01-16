Создание парсера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок168 просмотров

Всем доброго времени суток! 

Нужно сделать парсер с сайта на сайт с возможностью дальнейшей загрузки товара с данного сайта. 

Все подробности в ТЗ.  

В ответ на это сообщение напишите пожалуйста:

- Срок выполнения задания 

- Сколько хотите за данную работу 

- По какой системе оплаты готовы работать.  

- Есть ли вопросы по ТЗ?

Спасибо за внимание!

8 лет назад
filatovand
Андрей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
$115
7 дней
Спасибо Евгению, за то что работа была сделана очень качественно и в срок! ) Полностью доволен данным исполнителем, и если будет нужно сделать похожую работу, то непременно буду обращаться еще!
Отличный заказчик, никаких проблем. Рекомендую!

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
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