Есть сайт с самописной системой управления на платформе YII. Нужны доработки по сайту на данный момент, это не очень большие, мелочи. Но после того как справитесь с этим, вышлю ТЗ для более конкретных задач
Создание парсера
Всем доброго времени суток!
Нужно сделать парсер с сайта на сайт с возможностью дальнейшей загрузки товара с данного сайта.
Все подробности в ТЗ.
В ответ на это сообщение напишите пожалуйста:
- Срок выполнения задания
- Сколько хотите за данную работу
- По какой системе оплаты готовы работать.
- Есть ли вопросы по ТЗ?
Спасибо за внимание!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно подключить слайдер увеличение фото как на Авито у меня есть 2 файла вот они https://yadi.sk/d/EBsiUtfI33bHYk к ним нужно подключить этот слайдер я пробовал по всякому не выходит кто может помочь ? ...Закрыт8 лет назад
Имеется: сайт на вордпресс с темой couponXL. требуется доработать функционал загрузки изображений купона в акции. все подробности в тз прошу дать оценкуЗакрыт8 лет назад
Доработка слайдера для сайта на wordpressВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
QR-код с индивидуальным дизайном .Подробное задание после звонка по тел.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Наша компания работает с большими объемами данных в сфере спортивных матчей. Мы занимаемся сбором информации, хранением, анализом, постороением моделей прогнозирования, разработкой моделей по типу искусственного разума. Технологии: PHP, Redis, Myscql, Big Data, Js ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
При открытии страниц сайта на j2.5 с macOS через браузер сафари, происходит лаг в 15-30 сек и только после начинает загружаться страница. В других браузерах такой проблемы нет.Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. На сайте были языковые запросы - их закрыли, но урлы запросов попали в поисковики и сейчас индексируются Нужно через файл htaccess закрыть эти запросы Посмотрите прикрепленный скрин - ...Закрыт8 лет назад
Доброго всем времени суток. интересует аналог сайта Ремонтник ру. есть лицензия на Битрикс. есть доменное имя для сайта. нужна цена за работу.Закрыт8 лет назад
Настроить форму онлайн оплаты для вукомерсаЗакрыт8 лет назад