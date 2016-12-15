Доработать функционал. сайт на wp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Имеется: сайт на вордпресс с темой couponXL. требуется доработать функционал загрузки изображений купона в акции. все подробности в тз

прошу дать оценку                        

WordPress
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров