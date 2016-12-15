Нужно закрыть в кстассесе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Здравствуйте. На сайте были языковые запросы - их закрыли, но урлы запросов попали в поисковики и сейчас индексируются

Нужно через файл htaccess закрыть эти запросы

Посмотрите прикрепленный скрин - там отмечены запросы.

На сайте множество разделов - надо прописать в главном htaccess - чтобы везде применилось. Файл скину

8 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров