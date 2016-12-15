Доработка магазина на CS Cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Необходимо добавить функционал в магазин на Ca Cart.

Есть товары с опциями (размер фитинга).

Когда выбираем к примеру 2 товара "в сравнение", то показывается цена только первой опции, а другие выбрать нельзя. Необходимо сделать так чтобы можно было выибирать прямо на странице "Сравнения"

8 лет назад
Konraddd
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров