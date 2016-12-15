Доработка магазина на CS Cart

Необходимо добавить функционал в магазин на Ca Cart.

Есть товары с опциями (размер фитинга).

Когда выбираем к примеру 2 товара "в сравнение", то показывается цена только первой опции, а другие выбрать нельзя. Необходимо сделать так чтобы можно было выибирать прямо на странице "Сравнения"