Требуется программист на PHP, желательно знать X-Cart CMS. Дописывать модули, настраивать движок, править адаптивные шаблоны, верстку. Соответственно знать JS, уметь работать с API - расчет доставки, онлайн оплата товара и прочее. Part-time удаленная работа. ...
Требуется оптимизация нового лендинга на старом домене.
нужна только оптимизации этого лендинга: zanint.ru
Продвижение не требуется!
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