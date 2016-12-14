Починить процедуру сброса пароля на старом virtuemart

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Закрыт2 заявки101 просмотр

Им на старом движке joomla+virtuemart , сверху стоит модуль ЧПУ SH404sef

он видимо как то криво настроен так что не удается завершить процедуру сброса и устанвления нового пароля. Кто возьмется починить?

Joomla
8 лет назад
CABA
50 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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