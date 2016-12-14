Для личной страницы пользователя (сайт на Joomla, компонент Community Builder) нужно добавить: - кликабельную строку «Добавить в избранное» - создать модуль1, выводящий список пользователей, которых данный пользователь добавил ...
Починить процедуру сброса пароля на старом virtuemart
Им на старом движке joomla+virtuemart , сверху стоит модуль ЧПУ SH404sef
он видимо как то криво настроен так что не удается завершить процедуру сброса и устанвления нового пароля. Кто возьмется починить?
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