Добрый день, необходимо настроить google smart shopping а именно 1 настроить цели для сайта 2 настроить g a для отслеживания конверсий 3 настроить мерчант центр 4 настроить google smart shopping
- $50Контекстная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
- $40
ссылку на xml вышлю по запросу. наличие надо обновлять на сайте joomla virtuemart, можно взять за основу какой то их уже существующих скриптовВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $40
Нужен загрузчик наличия товаров с фото, сайт на движке джумла виртуемарт но очень старом, и были доработки на нем что нужно : запуск по крону , конфиг файл где бы задавались бренды для анализа в файле, ...Закрыт2 года назад
Есть набор скриптов, первый скрипт парсит сайт с товарами (одежда), как то обрабатывает складывая в промежуточную таблицу, и потом другой скрипт информацию оттуда размещает напрямую в базу данных сайта Поменялась структура сайта-источника, первый скрипт перестал ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Добрый день, есть скрипт который парсит сайт, с тех пор как сайт переехал на другой домен, не работает визуально новый сайт имеет ту же структуру, в настройках поменяла имя - выдает какую то ошибку разбора категории. кто ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Добрый день! есть php скрипт на сайте, он берет на вход xls файл с данными о наличии товаров, с одного сайта(периодически его заменяют новым), делает разбор и изменяет данные по наличию в моем интернет магазине (на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Есть php скрипт для экспорта товаров с сайта на joomla virtuemart (старая версия joomla) в csv Необходимы доработки: 1) столбец R(размер) сейчас туда попадает массив с символьными обозначениями доступных размеров артикула с сайта например на сайте/в файле 2XL(54-56) / 2XL а ...Закрыт4 года назад
нужно записать формулу используя регулярные выражения если (X <=4000) то Y=2х, иначе Y=2х+500 укажите плз цену :)Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Есть php скрипт который парсит чужой сайт. с некоторых пор выдает ошибку авторизации хотя данные логин пароль верные, вручную получается заходить. Нужно понять в чем ошибка и по возможности починить. сильно желательно - работы на вашем ...Закрыт4 года назад
- $5
нужно 60 подписок в течении пары недель, чтобы вывести коллекцию в топ.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Есть самописный скрипт экспорта с сайта на virtuemart. В файле экспорта есть 2 столбца: свойство размер и параметр размер, которые формируют данные на основе свойства артикула товара. Нужно немного изменить формат экспорта размера, для этого: 1) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $8
Есть скрипт php, Он анализирует файл xls и в зависимости от цвета заливки ячеек делает некие действия. один цвет -добавляет наличие на сайт, другой цвет - пропускает ячейку.(цвет задается в конфиг файле) надо сделать так: задавать в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Есть скрипт php, связи с его разработчиком нет Он анализирует файл xls и в зависимости от цвета заливки ячеек делает некие действия. Теперь в файл xls добавился новый цвет заливки который также надо уметь обрабатывать. Кто возьмется подредактировать? ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
нужен скрипт который -будет запускаться по крону -по определенному url будет брать csv файл, переименовывать часть заголовков и отправлять на заданную почту см тзВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $250
В команду интернет -магазина белья и домашней одежды ищется менеджер! Описание вакансии: -удаленная работа -график работы : с 9 до 18 по мск, пн-пт -прием и обработка заказов(2-5 в день), размещение заказов у поставщиков и в курьерской службе, добавление ...Управление продажами14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно красивое фото из базы shutterstock, я его даже выбрала но нет доступа к базе. Или что то лучше предложите, для женской рассылки на 8 марта, оформляю ее в блочном редакторе. Бюджет низкийБаннеры8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
есть csv1(ок 8000 строк, список контактов) и csv2(500 строк, те же данные), на выходе нужен csv3 который будет включать строки из csv1 которых нет во втором. Можно перебрать вручную, в идеале это делается в excel ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен текст рассылки, сегодня -завтра, для интернет магазина белья и домашней одежды. Праздничный, радостный, вдохновляющий на покупку. Объем - 500-600 знаков с пробелами. Просьба указать сроки, стоимость и ссылки на ваши работы на похожую темуКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
движок -virtuemart joomla (старый) Нужно добавлять вручную через админку : описание, фото, категории, цена, поставщик, связанные товары(товар-одежда). Информация предоставляется, искать не нужно. Кадрировать или обрабатывать фото, как правило, тоже Объем: 10-50-100 в неделю Если качество устроит, будем ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $250
В команду интернет -магазина белья и домашней одежды ищется менеджер! Описание вакансии: -удаленная работа -график работы : с 9 до 18 по мск, пн-пт -прием и обработка заказов(2-5 в день), размещение заказов у поставщиков и в курьерской службе, добавление ...Управление продажами13 заявокЗакрыт6 лет назад