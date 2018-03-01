CABA

Наталия CABA

 
48 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
flashkin_0_o
37 летУкраина
7 лет в сервисе
онлайн
$50
10 баллов
2 года назад
Поднастроить кампанию google merchant
Отличный заказчик всем рекомендую.
Антон настроил аналитику , проконсультировал . Реклама запущена, ждём Заказов . Исполнителя рекомендую !
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Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$5
10 баллов
4 года назад
Внести небольшие изменения в скрипт php анализирующий xls
Грамотная постановка задачи, всегда на связи. Рекомендую!
Благодарю за работу! оперативно и на связи
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smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Php скрипт который модифицирует xls и отправляет на почту
Задание понятное, на уточняющие вопросы ответила быстро. Рекомендую.
Большое спасибо за работу, все сделано быстро и в соответствии с Тз. даже уточнять ничего не пришлось. Рекомендую!
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KatyaMaly
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Текст рассылки к 8 марта
С такими заказчиками, как Наталия, очень приятно работать!
Довольна сотрудничеством! Екатерина как то сразу уловила требуемую стилистику для текста рассылки, добавила по моей просьбе продающих фишечек (и помогла их найти), быстро внесла правки. Рекомендую очень!
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flinty87
Евгения 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
6 лет назад
Добавлять товары в интернет магазин
Очень понравилось работать с Натальей! Задачи были поставлены четко и ясно. Оплата пришла быстрее, чем я думала. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Спасибо Евгении, все быстро, без ошибок и оперативно. Внимательный подход и разумные расценки. Рекомендую!
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